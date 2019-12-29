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شاهد.. هنادي مهنا تبكى فى حفل خطوبتها

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هنادي مهنا
هنادي مهنا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة هنادي مهنا، خلال حفل خطوبتها على نجل الفنان الراحل خالد صالح، حيث حصد الفيديو آلاف الإعجاب.

وخلال الحفل فاجأ الموسيقار هاني مهنى، ابنته هنادى، بحضور الفنان تامر حسني، لعلمه بحبها الشديد له، وما أن رأته حتى بدت عليها علامات الدهشة وبكت بمجرد اقتراب "تامر" منها لتهنئتها.

وقد احتفلت الفنانة هنادي مهنى على خطبتها من الفنان أحمد خالد صالح أول أمس الجمعة، 27 ديسمبر، في جو عائلي ‏اقتصر على حضور الأهل وبعض الأصدقاء المقربين من النجوم.‏


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