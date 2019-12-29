تماثيل لضحايا متظاهري العراق في ساحة التحرير

29 ديسمبر 2019 - 01:22 م

قام المتظاهرون في العراق بنحت العديد من التماثيل للضحايا الذين سقطوا ضحية العنف في الاحتجاجات الماضية.

وبحسب ما وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية فإن المتظاهرين في العراق لم ينسوا ضحايا الاحتجاجات والقمع والذين بلغ عددهم 490 ضحية سقطوا في التظاهرات.

وكان سبعة متدربين قد قاموا بصنع التماثيل المنحوتة خارج ورشة مؤقتة في ميدان التحرير وسط العاصمة العراقية

بغداد.

أحد التماثيل جسد متظاهرا مصابا بعلبة غاز مسيل للدموع في عينه.

كما جّد تمثال آخر سائقا متطوعا يقود "التوك توك" بجانب سيارته ذات العجلات الثلاث والذي قتل أثناء إجلاء المحتجين الجرحى.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن المعرض الذي تم افتتاحه مؤخرا في ميدان التحرير بوسط بغداد، يمثل مساهمة شخصية للحركة.

كما يهدف إلى تخليد المتظاهرين الذين قتلوا وخطفوا خلال المظاهرات التي اجتاحت العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.



