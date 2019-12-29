» للحصول على نوم مريح.. 3 نصائح ذهبية

29 ديسمبر 2019 - 01:43 م

يعاني الكثير من الأرق والتوتر ما يجعلهم غير قادرين على الحصول على قسط وافر من النوم بل ويكون نومهم مائيًا بالقلق، إلا أن التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز عربية" يقدم 3 نصائح ذهبية للخروج من هذه المشكلة.

"أولا" استيعاب مدى أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية فبدون ذلك لن يستطيع الجسم الحصول أداء مهامه.

"ثانيا" التخلص من التوتر قبل الذهاب إلي النوم والابتعاد عن الأجهزة الإلكترونية بوقت كافٍ قبل النوم والاسترخاء.

"ثالثا" تعتبر "القيلولة" من اللحظات التي تؤثر علي النوم ليلا خاصة إذا تمت بالطريقة الصحيحة وهي أن لا تتعدي 30 دقيقة قبل الثالثة عصرًا.