مصارعة الجمال.. رياضة جديدة في السعودية

29 ديسمبر 2019 - 02:18 م

في رياضة جديدة ظهرت في السعودية، كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مصارعة للإبل، على غرار مصارعة الثيران الشهيرة في إسبانيا.

وكان المسئولون عن مهرجان الملك عبد العزيز للإبل قد نظموا مسابقة ناجحة لمصارعة الإبل دون إلحاق الضرر بالجمال.

وحظيت المسابقة بحماس كبير بين المشاركين، حيث كانت أول مرة تقام في السعودية.

وتعد مصارعة الإبل أو الجمال أحد الجوانب الترفيهية التي أدخلها السعوديون في المهرجانات التي تقيمها المملكة.

يذكر أن بعض المشاركين أعربوا عن تخوفهم من المسابقة قبل انطلاقها، تحسبًا لمشاركة أشخاص غير متدربين على هذه الرياضة.