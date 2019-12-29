» في عز البرد.. فنانة شهيرة تمارس الرياضة في البلكونة

شاركت الممثلة السورية، نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بمقطع فيديو لها وهي تمارس التمارين الرياضية، حتى تتغلب على برودة الجو، ولكن ما لفت الأنظار هو ارتدائها ملابس صيفية في هذا الجو القارس وممارستها الرياضة في "البلكونة" .

وظهرت الفنانة نسرين طافش، خلال مقطع الفيديو، وهي تمارس تمارين الترامبولين، متعددة الفوائد، وفق قولها.

وعلقت على الفيديو، قائلة إنها "أفضل تمرين لإنقاص الوزن القفز على "الترامبولين" لمدة 20 دقيقة يعادل الجري لمدة ساعة دون أي آثار سلبية على المفاصل، بعكس ما يحدث أثناء الجري وقفز الحبل وبقية تمارين الأيروبيكس".

كما أنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وظائف الجهاز الليمفاوي القوة الناتجة عن القفز تحفز الجهاز الليمفاوي وتنشط الدورة الدموية بصورة فعالة في جميع أنحاء جسمك، كما أن تحسين وظائف الجهاز الليمفاوي يعني مناعة أكثر ضد الأمراض.

وحصد الفيديو أكثر من 154 ألف مشاهدة، في أقل من ساعة، وركزت أغلب التعليقات على ممارستها هذه الرياضة والقفز في البلكونة أمام المارة، بينما ركزت التعليقات الأخرى على ملابسها الخفيفة التي لا تناسب هذا الجو .