شاهد.. علقة سخنة لسيدة وزجها علي يد الحرس الثوري

وثقت سيدة إيرانية اللحظات التي اعتدى فيها بعض أفراد من الشرطة والحرس الثوري عليها بالضرب هي وزوجها بعد أن انزلق وشاحها وهي تتناول العشاء مع زوجها في أحد مطاعم العاصمة الإيرانية طهران.

ويظهر مقطع الفيديو قيام 3 رجال بالتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة قبل أن يقوم أحدهم بضربها علي وجهها، وقالت السيدة إن زوجها هاجم الرجال ولكنهم اعتدوا عليه.

جدير بالذكر أن السيدة حاولت تقديم شكوى إلا أن الضابط أخبرها بأن أحد الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهما لن تكون ذات فائدة.

Woman filming said she was in #Iran restaurant when her scarf slipped off. Three agents walked in &threatened rest. owner that they'd shut him down & arrest her. They filming her so the woman started filming before one of them hit her in the face. Her husband reacted &was beaten. pic.twitter.com/RnTNMjP29Z