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لانزلاق حجابها.. الشرطة والحرس الثوري يضربان سيدة إيرانية وزوجها

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات - أمينة عبد العال

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شيرين عبد الوهاب

سبوتنك

العوانس

وثقت سيدة إيرانية اللحظات التي اعتدى فيها بعض أفراد من الشرطة والحرس الثوري عليها بالضرب هي وزوجها بعد أن انزلق وشاحها وهي تتناول العشاء مع زوجها في أحد مطاعم العاصمة الإيرانية طهران.

ويظهر مقطع الفيديو قيام 3 رجال بالتهديد بإغلاق المطعم واعتقال المرأة قبل أن يقوم أحدهم بضربها علي وجهها، وقالت السيدة إن زوجها هاجم الرجال ولكنهم اعتدوا عليه.

جدير بالذكر أن السيدة حاولت تقديم شكوى إلا أن الضابط أخبرها بأن أحد الرجال قائد في الحرس الثوري الإيراني والآخر في شرطة الآداب وأن الشكوى ضدهما لن تكون ذات فائدة.


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