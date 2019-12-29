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شيرين عبد الوهاب: " قالولي اخرسي"

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إيمان هاني

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ردت المطربة المصرية، شيرين عبد الوهاب، على منتقديها ومهاجميها من جانب السعوديين، بسبب تصريحاتها عن "العوانس"، قائلة: " قالولي أخرسي وأنا ميتقاليش كدا".

ووصفت شيرين منتقداتها في الحفل الذي أحيته في شهر نوفمبر الماضي، ضمن "موسم الرياض"، بـ"العوانس"، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب تصريحات سابقة لها في حفل آخر بالسعودية، قالت فيها إن السيدات يجب أن يطعن الرجال، بحسب تعبيرها وفقًا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقالت المطربة في لقاء أجري معها، على هامش حفل أحيته الخميس الماضي في إمارة دبي الخليجية بمناسبة مهرجان التسوق، أنها وصفت منتقداتها بـ"العوانس"، ردًا منها على تدشينهن لهاشتاج يحمل اسم "#اخرسي_يا_شيرين"، على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقد ذكرت شيرين في تصريحات سابقة لها أنه طالما منقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتوا شايفين إيه ليه بتدوخوهم وتطلعوا عينيهم خلاص رفعنا الراية البيضاء".

وأثارت تلك التصريحات ضجة كبيرة في السعودية، الأمر الذي لاقت بسببه المطربة المصرية ردًا عنيفًا من السعوديين".

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