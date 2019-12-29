"أين الله".. دار الإفتاء تجيب

إيمان هاني
"أين الله" سؤال يتردد على دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، ربما بشكل يومي: "إذا سأل سائل: أين الله؟". وردت الإفتاء: "الله - سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء، وأخبر سبحانه عن نفسه في كتابه العزيز، حيث قال –تعالى-: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»، [سورة الشورى: الآية 11].
وطالبت الإفتاء في إجابتها السائل بأنه لا ينبغي له أن يتطرق ذهنه إلى التفكر في ذات الله -سبحانه وتعالى- بما يقتضي الهيئة والصورة، فهذا خطر كبير يفضي إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه.
وتابعت موجهة حديثها لسائل: "يجب علينا أن نتفكر في دلائل قدرته سبحانه وآيات عظمته فنزداد إيمانًا به سبحانه".
مغرب05:06 م
فجر
05:29
شروق
06:58
ظهر
12:02
عصر
14:47
مغرب
17:06
عشاء
18:36