"أين الله".. دار الإفتاء تجيب

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"أين الله" سؤال يتردد على دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، ربما بشكل يومي: "إذا سأل سائل: أين الله؟". وردت الإفتاء: "الله - سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيء، وأخبر سبحانه عن نفسه في كتابه العزيز، حيث قال –تعالى-: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ»، [سورة الشورى: الآية 11].

وطالبت الإفتاء في إجابتها السائل بأنه لا ينبغي له أن يتطرق ذهنه إلى التفكر في ذات الله -سبحانه وتعالى- بما يقتضي الهيئة والصورة، فهذا خطر كبير يفضي إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه.

وتابعت موجهة حديثها لسائل: "يجب علينا أن نتفكر في دلائل قدرته سبحانه وآيات عظمته فنزداد إيمانًا به سبحانه".

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