بعد التجديدات.. جرس بيج بن يدق لأول مرة في هذا الموعد

يمثل جرس ساعة بيج بين ببريطانيا، أحد أهم المعالم في العالم، حيث من المفترض الكشف عن وجهها الجديد، لأول مرة بعد التجديدات، في ليلة رأس السنة.

وفي مارس الماضي، كشف عن أعمال التجديدات في برج اليزابيث، الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترًا، حيث ظهر أنه أعيد طلاء أرقام وعقارب الساعة باللون الأزرق بعد أن كانت باللون الأسود وذلك تماشيا مع ما يصفه العلماء بأنه لونها الأصلي.

ومنذ بدء أعمال التجديد في 2017، توقف جرس بيج بن عن "الدق" إلى حد كبير إلا في الأحداث المهمة فقط.

وكانت آخر مرة دق فيها جرس بيغ بن في 11 نوفمبر إحياء لذكرى العسكريين الذين قتلوا خلال أدائهم واجبهم الوطني فيما يعرف باسم "يوم الذكرى".