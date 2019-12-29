نفوق عمدة الحيوانات عن عمر 57 عاما

29 ديسمبر 2019 - 02:46 م

نفقت "فاوستا" أنثى وحيد القرن الأكبر سنًا في العالم عن عمر 57 عامًا داخل محمية طبيعية في منطقة نجورونجورو المحمية شمال تنزانيا.

وأفاد بيان صادر عن السلطات المحلية بأن "فاوستا" عاشت أكتر من أي وحيد قرن في العالم لذلك يطلق عليها "عمدة الحيوانات".

جدير بالذكر أن "فاوستا" نقلت من الغابة إلى محمية "نجورونجورو" 2016 عندما كان عمرها 54 عامًا بعد أن تعرضت لهجمات من الضباع، وخاف مسئولو المحمية من إطلاقها في البرية حتى لا تتعرض إلى هجمات أخرى أو أمراض.