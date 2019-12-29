السعودية.. تفاصيل مثيرة عن عملية إرهابية بالدمام

29 ديسمبر 2019 - 02:55 م

أصدرت رئاسة أمن الدولة في السعودية بيانًا حول العملية الأمنية التي وقعت في الدمام الأسبوع الماضي.

وبحسب البيان فقد توفرت معلومات حول ترتيبات لتنفيذ عمل إرهابي وشيك، والذي استهدف عناصر كانت تعد لتفجير سيارة مفخخة بالدمام.

وأضاف البيان أن القتيلين الإرهابيين كانا يستقلان سيارة ورفضا تسليم أنفسهما، حيث تحصنا داخل مبنى في حي العنود.

وكشف البيان الصادر من رئاسة الدولة أن الإرهابيين القتيلين هما : (أحمد عبد الله سويد وعبد الله حسين النمر).

كما تم القبض على مطلوب ثالث والتحقيقات تقتضي عدم الإعلان عن اسمه.

وبحسب البيان فقد تم ضبط 5 كيلوجرامات من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير، بالإضافة إلى ضبط 5 كيلوجرامات من مادة RDX شديدة الانفجار في سيارة معدة للتفجير.

وشددت رئاسة أمن الدولة على أننا مستمرون في تعقب العناصر التي تتلقى إملاءات من جهات خارجية، بحسب بيانها.