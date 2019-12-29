بالصور.. العاهل السعودي يودع هؤلاء

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وداع

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ودَّع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، السفير الإيطالي لوكا فيراري، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة العربية السعودية.

كما استقبل خادم الحرمين، سفير المملكة المتحدة سايمون كوليس، الذي ودع الملك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة، حسب وسائل إعلام محلية.

حضر لقاء الوداع، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.







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