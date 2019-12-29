إجراء فورى بعد الاعتداء على الذات الإلهية بالسعودية

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السعودية اليوم

اعتداء على الذات الالهية

شهدت مدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية، واقعة مؤسفة، عندما اعتدى أحد المدرسين على الذات الإلهية.

بدورها طردت لجنة من تعليم المدينة المعلم الذي ارتكب واقعته أثناء طلب امتحان.

وتعود تفاصيل الحادثة ليوم الثلاثاء الماضي، حيث دخل المعلم، الذي يعمل في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة الباحة، صفه في حالة غريبة وأصر على اختبار مادته في ذلك اليوم برغم تحديد اختبار مادته في الجدول في اليوم الذي يليه.

وقام بتصوير الأسئلة بعد شطب عبارة "الله" وكتابة "الشيطان" بدلا منها في بداية ونهاية الورقة، وتوزيعها على الطلاب في قاعة الاختبار، في وجود أحد المشرفين التربويين بالمدرسة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وأفادت مصادر بأنه تم جمع أوراق الامتحان من الطلاب بعد خروج المعلم من الصف مباشرة، وإبلاغ إدارة التعليم فورا.


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