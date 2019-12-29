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القبض على 38 متحرش سعودي

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الشرطة السعودية- أرشيفية
الشرطة السعودية- أرشيفية
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محمد فضل- متابعات

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الرياض

القبض

التحرش

الشرطة السعودية

بعد أيام قليلة من إلقاء الشرطة السعودية القبض على 101 متحرش ظهروا في فيديوهات مخلة خلال فعاليات بموسم الرياض، أعلنت الشرطة القبض على 38 آخرين بتهمة التحرش.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم، شاكر بن سليمان التويجري أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها فقد تم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية القبض على (38) متهمًا في قضايا تحرش مختلفة وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت الشرطة أعلنت مؤخرًا، بأن متابعة الجهات الأمنية لمهامها أسفرت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 27 – 1441/4/28 هـ عن القبض على (50) خمسين متهماً في قضايا تحرش مختلفة ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم تحرش من البلاغات والمعلومات التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما جرى ضبط (51) مخالفًا، (22) رجلًا و(29) امرأة، وشملت المخالفات ارتداء ملابس غير لائقة في أماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.


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