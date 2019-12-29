"علاء مبارك" يوجه رسالة لوالده

29 ديسمبر 2019 - 05:04 م

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، رسالة لوالده، معربًا عن تمنياته له بدوام الصحة.

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر" قبل قليل: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".



وأرفق "علاء" صورة حزينة لوالده مع التغريدة.

ويمارس نجل الرئيس الأسبق نشاطًا ملحوظًا على "تويتر"، حيث اعتاد التغريد في مناسبات مختلفة، خاصة ما يتعلق منها بالحالة الصحية لوالده ووالدته.

كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب?? pic.twitter.com/nCyB20LOS1 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 29, 2019