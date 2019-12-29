السبب الحقيقي لارتداء لقاء سويدان الحجاب

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لقاء سويدان

كشفت مصادر مقرب من الفنانة لقاء سويدان، أن إحدى المدارس في مدينة دبي الإماراتية طلبت من نقابة المهن التمثيلية متمثلة في نقيب الفنان أشرف زكي ترشيح عدد من مدرسين المسرح للتدريس للطلاب هناك.

وأضاف المصدر- حسب مواقع فنية- أن النقابة قامت بعمل دورة تدريبية للاختيار من بينهم، لافتًا إلى أن لقاء سويدان شاركت في الدورة على مدار الشهرين الماضيين واجتازت الاختبارات، ورشحتها نقابة المهن التمثيلية لتكون من بين المسافرين لتدريس المسرح في إحدى مدارس دبي.

وأكد المصدر أن سفر لقاء سويدان سيكون مطلع الشهر المقبل في عقد لمدة عامين قابل للتجديد، لافتًا إلى أنها قررت الانتقال للعيش خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

وكانت لقاء سويدان قد أرجعت السبب وراء قرارها إلى عدم قدرتها على مسايرة التغيرات الجديدة التي تحدث في الوسط الفني حولها لافتًة إلى أنها كانت متارجحة بين مبادئها وبين ما تؤمن به.

وشددّت "سويدان" على أن المهنة لم تعد تحكمها الموهبة أو المعايير العادلة لكنّ أصبحت عبئًا نفسيًا وعصبيًا على الفنان الذي يحترم نفسه وفنه، منوهًة أنها لا تعاني من أي اكتئاب أو أن قرارها انفعاليًا لكنه يحمل الجدية وأنها سعيدة بالقرار.


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