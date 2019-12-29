«مدبولي» يهنئ «السيسي» بمناسبة العام الجديد

بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: "مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار".