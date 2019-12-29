» ديربي اسكتلندا.. رينجرز يحقق فوزُا غاليًا على سيلتك

29 ديسمبر 2019 - 05:45 م

خطف فريق رينجرز فوزًا غاليًا على غريمه التقليدى سيلتك، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «سلتيك بارك» في إطار المرحلة الـ21 من الدوري الاسكتلندي.

أحرز ريان كينت هدف التقدم لصالح رينجرز فى الدقيقة 36، ثم تعادل أودسون أدوارد فى الدقيقة 42 من زمن المباراة، قبل أن يضيف نيكولا كاتيتش الثانى لكتيبة جيرارد فى الدقيقة 56.

بهذه النتيجة، يتجمد رصيد سيلتك عند 52 نقطة استمر بها فى صدارة جدول ترتيب الدوري الاسكتلندى، ويتقلص الفارق إلى نقطتين مع رينجرز الذى رفع رصيده إلى 50 نقطة فى وصافة الترتيب.