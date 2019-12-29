» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من «البريميرليج».
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جو جوميز، فان دييك وأندرو روبيرتسون.
خط الوسط: جوردان هيندرسون، جورجينيو فينالدوم وآدم لالانا.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وربيرتو فيرمينو.
فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان، جيمس ميلنر، نابي كيتا، ديفوك أوريجي، جونز، إليوت وويليامز.
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