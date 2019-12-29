» «صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام وولفرهامبتون

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ليفربول

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أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب، تشكيل فريقه لمواجهة وولفرهامبتون، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ20 من «البريميرليج».

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد، جو جوميز، فان دييك وأندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون، جورجينيو فينالدوم وآدم لالانا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني وربيرتو فيرمينو.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كل من: أدريان، جيمس ميلنر، نابي كيتا، ديفوك أوريجي، جونز، إليوت وويليامز.


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