فضيحة في «ليلة الدخلة».. العروس نامت مع أصدقاء العريس

29 ديسمبر 2019 - 05:55 م

المناسبات السعيدة مليئة بالدراما التي لا يمكن لأحد أن يتخيل حدوثها في يوم من الأيام، ولا يمكن أن تنساها مخيلة الضيوف أبدًا من هول الصدمة.

ومن ذلك ما حدث في إحدى حفلات الزفاف ببريطانيا، عندما امتلك العريس الشجاعة والجرأة ليفضح عروسه أمام الجميع بعد أن مع أقرب أصدقائه، الذين كانوا من بين المدعوين.

وكان شاهدًا على ذلك أحد ضيوف حفل الزفاف ويدعى "شون" الذي روى التفاصيل لبرنامج "الكرسي الأحمر"، الذي يقدمه الممثل الأيرلندي "جراهام نورتون" على تليفزيون (BBC )، الذي يتنافس ضيوفه على رواية القصص والحكايات.

يروي "شون" أنه ذهب إلى حفل زفاف، ومن ثم بدأ الجميع في إلقاء كلماتهم بهذه المناسبة، قبل أن يقف العريس ويقول لهم: "سنلعب لعبة"، ثم طلب من جميع الضيوف أن يقفوا، وطلب منهم تسليم بطاقات الدعوة الخاصة بهم لمعرفة ما إذا كان هناك ملصق أحمر في الأسفل".

وتابع "شون": "كل شخص فعل ذلك طلب منه الجلوس، باستثناء ثمانية رجال تركهم واقفين، ثم قال العريس للمدعوين: "أرجو منكم جميعًا أن تنظروا إلى هؤلاء الثمانية الذين تركوا واقفين. لقد ناموا مع زوجتي منذ أن خطبتها، وها أنا الآن أعلن فسخ خطوبتي بها، ثم خرج دون أن ينطق بأي كلمة ثانية، تاركًا الضيوف في حالة من الصدمة".

https://www.thesun.co.uk/fabulous/10632479/groom-shames-cheating-wife-wedding-fail/



