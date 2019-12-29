شقيقة ليلى علوي تخطف الأضواء بأنوثتها

29 ديسمبر 2019 - 06:02 م

نشرت الفنانة ?ليلى علوي?، صورة لها برفقة شقيقتها لمياء وصديقتهما، على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وهنّأت ليلى المتابعين من خلال هذه الصورة بمناسبة اقتراب حلول العام الجديد 2020.

وعبر متابعو الفنانة عن إعجابهم بشقيقتها وأنوثتها، فضلًا عن الشبه الكبير بينهما، مهنئين إياهم بالعام الجديد.

وكانت ليلى علوي قررت أن تعود للدراما في 2020 ، حيث أنها تعكف حاليًا على قراءة سيناريو مسلسل درامي جديد، ولكنها لم تتعاقد عليه حتى الآن بشكل نهائي حيث تنتظر الإنتهاء من قراءة السيناريو أولاً، وبعدها سترى الجهة الانتاجية التي ستتعاون معها لتعود للدراما بعد ابتعاد، وحتى لا تغيب عن جمهورها لفترة طويلة بعد توقف مشاريعها السينمائية في السنوات القليلة الماضية.

