مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها

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محمد فضل- متابعات

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المرأة

التحرش

مبروك عطية

عرى

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن مبالغة المرأة في الزينة ليست هي سبب التحرش، وقال: لا أحمل المرأة مسؤولية التحرش، لكنني أقول لها لا تكوني عاملًا مشجعًا على هذا.

وأشار عطية في لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" الذي تذيعه قناة MBC مصر، إلى أن المرأة حتى لو خرجت "عارية" لا يجب أن يتحرش بها الرجل.

كما حذر عطية من القريب لأنه يدخل في مأمن، فلا يجب أن تشجعه البنت عليها بالتبسط معه والدلع الذي يمكن أن يؤدي إلى مصائب وكوارث لا يعلمها إلا خبير بالمجتمع، فيجب أن يعرف من يزور خالته أن ابنة خالته بالنسبة إليه أجنبية، فحتى شرعًا لا يجوز للرجل أن ينام بجوار أمه إلا لضرورة وهي أمه.


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