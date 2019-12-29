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صورة.. أبطال «مسرح مصر» لأول مرة مع «عادل إمام»

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عادل إمام
عادل إمام
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سيكون نجوم "مسرح مصر" ضيوف شرف مسلسل "فلانتينو" للنجم عادل إمام، من المقرر عرضه في رمضان 2020، ليكون أول ذلك عمل يجمعهم بـ "الزعيم".

ونشر الفنان علي ربيع صورة تجمعه ومجموعة من نجوم "مسرح مصر" مع عادل إمام من كواليس المسلسل.

وظهر في الصورة التي شاركها ربيع عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" محمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وحمدي الميرغني، بالإضافة إلى طارق الإبياري ومحمد الكيلاني.

وعلق نجم مسرح مصر على الصورة قائلاً: "معتقدش ان حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل امام انتظرونا ضيوف شرف والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك الي حصل كنت حاسس اني فمدرسه المشاغبين عادل امام يعني الفن المصري".

ويصور النجم عادل إمام حاليًا مسلسل "فالنتينو" والذي يشارك فيه عدد من النجوم منهم داليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.


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