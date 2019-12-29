» شاهد.. خناقة شوارع في قمة الشباب بسبب رمضان صبحي

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الزمالك

الاهلى

قمة

أعاد محمد فخري مهاجم فريق الشباب بالأهلي للأذهان الأزمة التي حدثت في مباراة السوبر المصري بين القطبين في عام 2015، عندما قام رمضان صبحي بالوقوف على الكرة ايضا وحدثت مشادة بين لاعبي الفريقين.

وشهدت المباراة مشادة عنيفة بين لاعبي الفريقين وذلك بعدما قام محمد فخري، لاعب الأهلي بالوقوف على الكرة في الوقت بدل من الضائع من المباراة وكان الأهلي متقدمًا بهدفين لهدف، ما أثار غضب لاعبي الزمالك ليقوموا بالدخول في مشادة بالأيدي اشبه بخناقة الشوارع.

وتغلب فريق الشباب بالنادي الأهلي علي نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة القمة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري الجمهورية لمواليد 1999.

تقدم وليد مصطفى، للأهلي في الدقيقة 11، ونجح نادي الزمالك في إحراز هدف التعادل في بداية الشوط الثاني، قبل أن يعود الأهلي للتقدم مجددا بهدف الفوز عن طريق محمد فخري، في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة يحتل الأهلي المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة.


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