هالة سرحان تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال

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السعودية

الوليد بن طلال

اعلامية

هالة سرحان

أثارت الإعلامية هالة سرحان، حالة من الجدل بين متابعيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتغريدة مفاجئة عن رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.

"سرحان" علقت على منشور لـ"الوليد"، بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيس شركته "المملكة القابضة"، بإعادة نشره على صفحتها عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، وعلقت قائلة :" احتفال برحلة عمر من النجاح والتألق فوق القمة صاحب الرؤية التنويرية المستقبلية وفكر الإصلاح والتغيير والتقدم  الاستثنائي وعاشق الوطن وعبقرية اقتصادية نادرة عالمية اهنئكم بالاحتفال بمرور اربعين عاما من الإنجاز والريادة. اليوم تحتفل بتحقيق أحلام وطن".

كما علقت على منشور الوليد بن طلال، قائلة :"مفاجأة الامير الوليد بن طلال ينشر صور لبدايات شركة المملكة دليل قاطع ودامغ ان الامير بدأ مثله مثل اَي شاب طموح يحلم بمستقبل افضل هكذا بالإصرار علي النجاح اصبح من اهم رجال الاعمال في العالم  درس في البزنس بصراحة لشباب العرب".

وفتحت تغريدة هالة سرحان عليها، هجوم من البعض، حيث اعتبروا أنها تجامل رجل الأعمال بسبب ما فعله من أجلها وعملها في قنواته، وعلق أحدهم قائلًا :" تاريخ من الإرهاب الإقتصادي،والإبتلاع الثقافي،والسطو علي سيادة الدول ومؤسساستها بمساعدة المرتزقه خونة اوطانهم من أمثالك"، في حين أشاد البعض بإنجازات الوليد بن طلال واصفين إياه بالرجل الناجح الذي حقق ما عجز غيره عن تحقيقه.


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