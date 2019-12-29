» ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله

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مبارك

علاء مبارك

نجل

حفيد مبارك

عمر علاء مبارك

أثارت تغريدة على "تويتر"، ومنشور على "فيس بوك" بشأن الرئيس الأسبق حسني مبارك التساؤلات حول صحته.

قبل قليل، نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، صورة نادرة لجده عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ولم يعلق حفي مبارك على صورة جده بأي تعليق، واكتفى بوضع تاج على الصورة.

وظهر في الصورة الرئيس الأسبق وهو يستقل سيارة مكشوفة رفقة المشير حسيني طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وسط تجمع لأفراد من القوات المسلحة.

وكان "علاء مبارك"، نجل حسني مبارك، قد وجه رسالة لوالده قبل ساعات، معربًا عن تمنياته له بدوام الصحة.

وكتب عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل عام وحضرتك طيب وربنا  يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".

وأرفق "علاء" صورة حزينة لوالده مع التغريدة.


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