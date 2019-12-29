بالأسماء.. غريب يستقر على الثلاثي الكبار في «طوكيو 2020»

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المنتخب الأولمبي

المصريون

شوقى غريب

طوكيو

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على الثلاثي الكبار الذي سيتواجدون معه في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» المقرر إقامتها في الصيف المقبل.

وينوي غريب ضم كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي, وأحمد حجازي مدافع ويست بروميتشن ألبيون الإنجليزي.

وابلغ صلاح الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب أنه سوف يخاطب إدارة نادي ليفربول من أجل موافقتهم على انضمامه لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة الصيف المقبل ,خاصة أن الدوري الإنجليزي سينطلق عقب نهاية الأولمبياد بفترة مقبولة ستسمح للاعب بالعودة للمشاركة مع ليفربول منذ بداية الموسم

وفي حالة عدم الموافقة من قبل إدارة النادي الأنجليزي و المدير الفني للفريق يورجن كلوب علي انضمامه للمنتخب الاوليمبي, استقر غريب علي بديل محمد صلاح ,سيكون لاعب بيراميدز والمنتخب الوطني عبد الله السعيد هداف الدوري والمتألق في هذه الفترة بشكل لافت للأنظار.


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