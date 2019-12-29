تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

29 ديسمبر 2019 - 09:44 م

سجل سعر صرف الدولار، أمام الجنيه، خلال ختام التعاملات اليوم الأحد، تراجعًا في بنك كريدي أجريكول، بقدر قرش واحد.

وجاءت الأسعار المسائية مقارنة بالسعر خلال تعاملات الصباح، حيث سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، استقر سعر العملة الأمريكية عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

جاء هذا بينما سجل 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وفي بنك مصر، بلغ السعر 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

في حين سجل في بنك التعمير والإسكان 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.