  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:12 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

السعودية

تطورات مثيرة بشأن المعلم "المستعين بالشيطان" وحذف "لفظ الجلالة"

المتهم

صدور الحكم في قضية «شهيدة الشرف» بالمنوفية

أرشيفية

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد

الأرصاد

تعرف على طقس الـ72 ساعة القادمة

النائب العام المستشار حمادة الصاوي

قرار من النائب العام بشأن المتسبب في "مجزرة" بورسعيد

شيرين رضا

فنانة شهيرة تستغيث بـ"السيسي": "أرجوك انظر لهؤلاء"

أرشيفية

جنازة عسكرية لـ «مبارك»

اتحاد الكرة يكرم شوقي غريب

بالأسماء.. "غريب" يستقر على الثلاثي الكبار في طوكيو 2020

«بلطجة» فى قلب النيل

«بلطجة» فى قلب النيل

عشراوي: ما تفعله إسرائيل بهذا الأمر "سرقة متعمدة"

عرب وعالم

عشراوي: تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان "هام"
عشراوي: تصويت مجلس الأمن ضد الاستيطان "هام"
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حشد عسكري بالخليج.. ما الأمر

#

تكليف عاجل من الرئيس لـ"مدبولي" بهذا الأمر

#

الأشعة تثبت إصابة حازم إمام بهذا الأمر

#

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

اعتبرت حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (إيرادات المقاصة)، "سرقة منظمة ومتعمدة".
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت عشراوي "الإجراء الإسرائيلي سرقة منظمة ومتعمدة لأموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، وابتزاز مالي وسياسي".
وأضافت أن "الإجراء يعكس نهج دولة الاحتلال القائم على تجريم جميع أشكال المقاومة، وإلصاق تهمة الإرهاب بأبناء شعبنا وشيطنته وإنزال عقوبات جماعية بحقه".
ورأت عشراوي أن "هذا القرار الخطير الذي يلقى دعما ومساندة من الإدارة الأمريكية، يتناقض مع القانون الإنساني الدولي، ومع الاتفاقيات الموقعة".
وذكرت أن "اقتطاع أموال الضرائب دليل آخر على إمعان إسرائيل في معاقبة كل من يرفض احتلالها، ويقاوم إجراءاتها".
وطالبت المسؤولة الفلسطينية البارزة المجتمع الدولي "باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم إسرائيل، والقيام بإجراءات رادعة وعقابية بحقها ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها".
وفي وقت سابق الأحد، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في إسرائيل، مقترحا لاقتطاع نحو 150 مليون شيكل (قرابة 43 مليون دولار) من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقالت قناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن الكابينت وافق على مقترح وزير الدفاع نفتالي بينيت باقتطاع المبلغ، وهو يساوي المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية خلال العام 2018، كمستحقات شهرية لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين.
ولفتت القناة أن هذا الإجراء "عقابي" بحق السلطة الفلسطينية، لتحويلها أموالا لهذه الأسر.
وفي فبراير/شباط الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية خصم مبلغ 11.3 مليون دولار شهريا من عائدات الضرائب في محاولة للضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.
وترفض السلطة الفلسطينية بشكل متواصل، طلب إسرائيل وقف دفع المخصصات المالية الشهرية لذوي الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.
وفي 8 يوليو/تموز 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أبو مازن: لا انتخابات في فلسطين بدون القدس
» بوتين يشكر ترامب على هذه المعلومات "الخطيرة"
» قتيلان وجريح إثر إطلاق نار داخل كنيسة بولاية أمريكية
» «كلوب» أفضل مدرب وأليسون بيكر أفضل حارس
» "هالة سرحان" تثير الجدل بتغريدة مفاجئة عن الوليد بن طلال
» مبروك عطية: عُري المرأة ليس مبررًا للتحرش بها
» «حازم إمام» في البرومو الرسمي لقناة الزمالك
» «رونالدو» يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والهلال أفضل ناد
» حالة استنفار قصوى للقوات الأمريكية بالعراق
» إصابة محمد منير بوعكة صحية خطيرة
» «ماني» يقود ليفربول للفوز على "ولفرهامبتون"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:29 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك