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مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

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محمد علي خير يكشف:

مبادرة لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد

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المصريون ـ متابعات

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كشف الإعلامي محمد علي خير، أن الغرف التجارية ستمول مبادرة حكومية لمنح أصحاب البطاقات التموينية 1250 جنيهاً لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد خلال أيام، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار وتشجيع شراء المنتج المحلى.
وأضاف "محمد علي خير" خلال برنامج " المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المصانع والمحلات المشاركة في المبادرة سوف تقدم خصومات على السلع المحلية المعمرة مثل الملابس والمفروشات، الأدوات المنزلية ومستلزمات تشطيب العقار، وستصدر بها قائمة محددة السعر قبل وبعد الخصم وستقدم المحال والسلاسل التجارية المشاركة خصماً إضافياً تحدد نسبته على كل سلعة.
وتابع :" توفر المبادرة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي وتشجيع شراء المنتج المحلى ونمو الناتج المحلى الإجمالي وتشغيل المصانع العامة ونمو التجارة المنظمة وخلق فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية".
وأشار " محمد علي خير " إلى أن الـ1250 جنيهاً لكل فرد موزعة على 6 أشهر تبدأ في يناير حتى يونيو 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيوفر ماكينات لاستخدام كروت التموين ككارت ائتمان في المحال المشاركة بالمبادرة مع رفع نسبة الائتمان من 35% إلى 50%.

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