عماد الدين حسين: هذا هو موعد إجراء انتخابات المحليات

29 ديسمبر 2019 - 11:30 م

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، إن إجراء الانتخابات الثلاثة الخاصة بمجلسي الشيوخ والنواب والمحليات في وقت واحد يتوقف على قدرة المواطن البسيط لا سيما الأمي، على التصويت في ثلاث استحقاقات في آن واحد، ومدى وعيه بكل المرشحين البالغ عددهم العشرات.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلاد»، أن إجراء الانتخابات الثلاثة في وقت واحد يتوقف على مدى استعداد الأحزاب وهل هناك قوى سياسية فاعلة تملك كوادر مهيأة لخوض الانتخابات.



وتابع حسين أن العام الحالي يعتبر موعد حاكم لإصدار قانون المحليات لأن الدستور ينص على إصدار القانون بعد 5 سنوات من الموافقة على الدستور الذي تم في 2014.

