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"الجرب يضرب تركيا وينتشر في مختلف أنحاء الدولة"

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أحمد موسى
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كشف الإعلامي أحمد موسى عن أن مرض الجرب ينتشر في مختلف أنحاء تركيا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإعلام والمسئولون الأتراك يكتمون على الخبر وكأنه مسألة حربية.
وأوضح موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مرض الجرب في تركيا يرجع إلى القرون الوسطى، والإصابات حاليا بالمئات والانتشار في كل أرجاء الدولة التركية.
وأضاف موسى أن المرض انتشر من أسطنبول إلى مدن أزمير وأنقرة، مشيرا إلى أن الصحة في تركيا وكذلك الاقتصاد وكل شئ في حالة انهيار والدولة لا تملك أموال لشراء العلاج.
وتابع: «الخليفة مش فاضي لشعبه وينتظر عام 2023 ليكون الإمام وينشر المرض في العالم الإسلامي» وطالب موسى السائحين في تركيا بالعودة سريعا إلى أهلهم وذويهم قبل الإصابة بالجرب.

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