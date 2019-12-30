» الأرصاد تحذر من هذا الأمر الخطير الفترة المقبلة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك"، تحذيرًا بحريًا خاص بالبحر المتوسط من يوم الإثنين 30 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر.
وأوضح التحذير البحري الذي أصدرته هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية كما تتكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة، وستكون رعدية، ويصاحبها سقوط الأمطار.
وأوضحت الهيئة أن لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 08 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة.

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