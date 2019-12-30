» تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

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المصريون ـ متابعات

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علق حاتم عبدالغفار، رئيس للغرفة التجارية بكفر الشيخ، على تمويل الغرفة للبطاقات التموينية بـ1250 جنيه لكل فرد خلال أيام تصرف على مدى 6 أشهر، قائلًا: «هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحريك السوق، ويشارك في هذه المبادرة سلاسل كبيرة من المحال والفروع الكبرى»، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرفة التجارية سيتفق مع جميع المصانع على تقديم خصم يصل لـ10%.
ولفت«عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن وزارة المالية ستقدم دعمًا 10% لأصحاب بطاقات التموين، وبذلك سيستفيد صاحب بطاقة التموين بالدعم عدة مرات، سواء من الدعم الذي سيحصل عليه من البطاقة أو المصانع أو اتحاد الغرف التجارية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف لإحداث رواج داخلي في البلاد، وتم الموافقة على رفع الحد الأقصى للائتمان من 35 لـ50%، وهذا من شأنه تحريك السوق الفترة المقبلة.

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