البحرين تؤيد القصف الأمريكي لحزب الله في العراق وسوريا

30 ديسمبر 2019 - 01:00 ص

أعلنت البحرين، الأحد، تأييدها للقصف الأمريكي الذي استهدف منشآت تابعة لـ"حزب الله" في العراق وسوريا.



وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن "المملكة تعرب عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل من العراق وسوريا".

واعتبر البيان القصف الأمريكي "ردا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب".

وأشاد بـ"الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة".

وجدد البيان موقف البحرين "الداعم لكل الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتعد البحرين مقرا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي؛ حيث يتمركز في منطقة "الجفير" شرق المنامة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن موقعين للكتائب في منطقتي "غابة سلوم" و"الحرش" غربي الأنبار تعرضت لثلاث ضربات جوية أمريكية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب "حزب الله"، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ولم توضح الوزارة الأمريكية كيف تم تنفيذ الضربات، بينما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول عسكري أمريكي إن الضربات جرى تنفيذها عبر مقاتلات من طراز "إف-15"، دون أن يذكر من أين انطلقت.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.