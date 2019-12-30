مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل الهجمات على "حزب الله" العراقي

30 ديسمبر 2019 - 01:10 ص

أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي، جوناثان راث هوفمان، الأحد، أن مقاتلات حربية نفاثة نفذت غارات جوية استهدفت 5 مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي.



وقال هوفمان، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، الأمريكية، إن جيش بلاده نفذ غارات جوية في العراق وسوريا، الأحد، بعد أيام من مقتل مقاول دفاع أمريكي في مجمع عسكري في هجوم صاروخي.

وأضاف اثنان من مسؤولي وزارة الدفاع أن مقاتلات سلاح الجو من طراز "إف-15" نفذت الضربات، دون تفاصيل إضافية، أو يذكرا من أين انطلقت.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في الإدارة (لم يذكر اسمه) لقناة "فوكس نيوز"، إن وزيري الخارجية مايك بومبيو، والدفاع مارك إسبر، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، سافروا الأحد إلى منتجع مار لاغو في فلوريدا للقاء الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الضربات، دون تفاصيل إضافية.

وقتل 18مقاتلاً في صفوف كتائب "حزب الله" العراقي في قصف جوي أمريكي في محافظة الانبار غربي العراق، وفق ما أبلغ الأناضول مصدران أمنيان.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الدفاع العراقية في بيان، أن موقعين للكتائب في منطقتي "غابة سلوم" و"الحرش" غربي الأنبار تعرضت لثلاث ضربات جوية أمريكية.

لكن وزارة الدفاع الأمريكية قالت، في بيان الأحد، إنها استهدفت بضربات جوية 5 مواقع لكتائب "حزب الله"، بينها 3 في العراق و2 في سوريا.

وأضافت أن هذه الضربات تأتي ردًا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودًا ودبلوماسيين أمريكيين، أحدثها هجوم استهدف قبل يومين قاعدة "كي وان" في كركوك (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة 4 من أفراد الخدمة الأمريكية واثنين من قوات الأمن العراقية.

ويتهم مسؤولون أمريكيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.