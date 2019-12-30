تفاصيل طرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر

30 ديسمبر 2019 - 12:40 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم اليوم إطلاق مؤتمر الطاقة والثروة المعدنية الذي يعقد للعام الثالث على التوالي بحضور وزراء، الكهرباء والإعلام والبترول، وعدد كبير من ممثلي شركات البترول، مشيرا إلى أنه تم اليوم طرح أول مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر.



وأوضح " موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد ، أنه لأول مرة يتم طرح مناقصة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر وذلك بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من فرص الاستثمار في الطاقة لأنه أساس التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

