مرتضى لنجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك .. مش ناوي تحكي للناس حكايته؟

30 ديسمبر 2019 - 07:21 ص

واصل مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - الحديث عن تسبب أعمال السحر والشعوذة في تراجع نتائج فريقه فضلا عن تفوق الأهلي.



وقال "مرتضى" في تصريحات تلفزيونية أمس ، موجهًا حديثه لوليد سليمان نجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك دا .. مش ناوي تحكي للناس حكايته وتقول مقري عليه فين؟.



وتألق وليد سليمان مع الأهلي خلال المباريات الأخيرة بشكل لافت للنظر .



وكان مرتضى تحدث عن دور السحر في تراجع نتائج الزمالك قائلا: الرياضة بقت كُفر واللي يجيب ساحر أقوى هو اللي بيكسب.



