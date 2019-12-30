» ابنة فادية عبد الغني "المحجبة" تشعل مواقع التواصل

أحمد عادل شعبان
حل قبل ساعات عيد ميلاد الفنانة فادية عبد الغني التي شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة في فترة التسعينيات .
وتزوجت فادية عبد الغني من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى وهي طالبة بالمرحلة الثانوية قبل أن تعود لاستكمال دراستها بعد ذلك والحصول على ليسانس الحقوق .
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسارة فريد - ابنة الفنانة فادية عبد الغني - والتي لفتت النظر بحجابها .
كما لفتت النظر أيضا بتشابهها الشديد مع والدتها الفنانة فادية عبد الغني.
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