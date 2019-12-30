» ابنة فادية عبد الغني "المحجبة" تشعل مواقع التواصل

30 ديسمبر 2019 - 07:31 ص

حل قبل ساعات عيد ميلاد الفنانة فادية عبد الغني التي شاركت في الكثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة في فترة التسعينيات .



وتزوجت فادية عبد الغني من رجل الأعمال فريد عبد الغني مصطفى وهي طالبة بالمرحلة الثانوية قبل أن تعود لاستكمال دراستها بعد ذلك والحصول على ليسانس الحقوق .



وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسارة فريد - ابنة الفنانة فادية عبد الغني - والتي لفتت النظر بحجابها .



كما لفتت النظر أيضا بتشابهها الشديد مع والدتها الفنانة فادية عبد الغني.



