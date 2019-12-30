شوبير يهاجم جماهير الأهلي بضراوة: مش عايزينكم

30 ديسمبر 2019 - 07:39 ص

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على الجماهير التي قامت بمهاجمة مجلس إدارة الأهلي في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا.



وقال "شوبير" في برنامجه المذاع على "أون سبورت" : بعض الجماهير التي تدعي انتماءها للكيان سببت ضغطًا على اللاعبين.



وأضاف: لو حضرتك متخيل إنك أنت اللي هتدير وتمشي المنظومة .. أنا مش عايزك .. الوقت دا مش محتاج طبطبة.



وتابع: يجب على الجماهير الالتزام لضمان حضورها الدائم في المدرجات.



