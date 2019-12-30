» لينا الفيشاوي تحرج والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية

30 ديسمبر 2019 - 08:35 ص

حصلت لينا الفيشاوي - ابنة الفنان أحمد الفيشاوي - على اهتمام مواقع البحث بعد نشرها صورة عارية تم التقاطها لها في طفولتها .



ونشرت "لينا" صورة وهي بعمر الثامنة مما أثار جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل .



وأظهر حساب "لينا" على انستجرام عدم متابعتها لوالدها أحمد الفيشاوي على الرغم من متابعتها لعدد آخر من الفنانين المصريين .



ولا يعرف حتى الآن ما إذا كانت لينا ممتنعة عن متابعة والدها أم أنها ألغت متابعته بعد الهجوم الذي طالها عقب الصورة الأخيرة.



