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"فستان شفاف وهوت شورت"..روبي تشعل مواقع التواصل

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روبي
روبي
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علا خطاب

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روبى

فستان شفاف

اسلام صيام

أثارت الفنانة روبي، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بفتسان شفاف وهوت شورت،اذا تعرضت لموجة من الانتقادات .

وقد نشر إسلام صيام، لاعب نادي الداخلية، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا مع زوجته الفنانة كوكى وشقيقتها الفنانة روبى فى أحدث ظهور لهما مع عائلتهما.

وظهرت روبى فى الصور وهي مرتدية فستانا اسود قصيرا شفافا وهوت شورت بينما ارتدت شقيقتها فستانا أسود طويلا.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصور،حصدت الصور آلاف الإعجابات، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:"الله يسهلوا يا اسوووو"،"بحب روبي أوي يا كابتن إسلام".


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Am still prettiest ??

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