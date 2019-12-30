  • الإثنين 30 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:13 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مباراة الأهلي والزمالك

اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك

هالة زايد

"مسمهاش طنط" خناقة نارية بين متحدث"الصحة"ولميس جابر

لميس جابر

لميس جابر عن تجربتها بالبرلمان: "قلت لمي نفسك بقى"

فتاة تلقي بنفسها في النيل

طالبة ثانوية تلقي نفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

23 مليار مشاهدة لموقع إباحي

فيديو إباحي يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

شوبير

شوبير يهاجم جماهير الأهلي بضراوة: مش عايزينكم

مرتضى منصور

مرتضى لنجم الأهلي: حلو الخاتم بتاعك .. مش ناوي تحكي للناس حكايته؟

صلاح وكلوب

رد صادم من كلوب بشأن تراجع مستوى محمد صلاح

ساويرس

تعليق مفاجيء من ساويرس على ما يحدث لمسلمي الإيغور

لميس جابر عن تجربتها بالبرلمان: "قلت لمي نفسك بقى"

الحياة السياسية

لميس جابر
لميس جابر
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"مسمهاش طنط" خناقة نارية بين متحدث"الصحة"ولميس جابر

#

" المبارك" يعتذر لأمير الكويت عن تولى رئاسة الوزراء

#

مايا دياب تتحدث عن تجربتها في موسم الرياض

البرلمان

لميس جابر

عمرو أديب

ام بى سى مصر



روت الدكتورة لميس جابر، الكاتبة والمؤرخة، تفاصيل تجربتها بالبرلمان ، مؤكدة أن العمل الحقيقي في البرلمان ليس في الجلسة العامة، وإنما في اللجان، معقبة: "الجلسة العامة رخمة، بوظت ليّ ضهري بس".

 وأضافت "لميس"، خلال حوارها لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة :"أنا نائبة وليست معينة، وحاولت أن أخدم من يلجأ لي ، ولكن فشلت، متابعة: "لو هيقطعوا رقبتي مروحش لوزير عشان يمضي ورقة".
و أكدت أنها توجهت إلى وزيرين في مكتبهما للحديث معهما في مشكلة ما، ولم يفعلا شيئا، معقبة: "قلت لمي نفسك بقى وكرامتك أهم ".

 وتابعت : كان ممكن أتقدم بطلبات إحاطة، ولكن من متابعة الوضع، وجدت أن طلبات الإحاطة لا يبت فيها، وهناك طلبات لا يتم الموافقة عليها، معقبة: "ده سلو بلدنا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

رجل استعاد للأمة روحها الحقيقية

د. هشام الحمامي

في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب كرة شهير يقتل شقيقته
» بعد صورتها الجريئة..لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل
» بـ الأحمر..طليقة على ربيع تثير ضجة على إنستجرام
» بسبب صراخها.. إنقاذ سيدة من موت محقق
» "فستان شفاف وهوت شورت"..روبي تشعل مواقع التواصل
» الأهلي يفاوض مهاجم الأفريقي التونسي
» لينا الفيشاوي تحرج والدها بتصرف جديد بعد الصورة العارية
» هكذا علقت والدة لينا الفيشاوي على صورتها العارية
» ابنة فادية عبد الغني "المحجبة" تشعل مواقع التواصل
» أحمد موسى يفجر مفاجأة مدوية بشأن أردوغان
» تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    14:48

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك