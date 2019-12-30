فيديو إباحي يثير ضجة بدولة عربية والسلطات تتحرك

30 ديسمبر 2019 - 09:47 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو إباحي، على مستوى واسع في الأردن، والذي أثار سخطا كبيرا دفع السلطات للتدخل الفوري.









وحسب وسائل إعلام محلية، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن إن التحقيقات في الفيديو اللاأخلاقي قادت لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، وتبين أنهم غادروا البلاد.





ونفى الناطق المعلومات التي يجري تداولها ونسبها لمديرية الأمن العام، مشددا على أنها معلومات كاذبة ومغلوطة.









وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين من تداول أو نشر مثل تلك الفيديوهات، لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية وأخلاقية، إضافة إلى ضرورة عدم نشر أي بيانات أو معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية.







