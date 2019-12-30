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بسبب صراخها.. إنقاذ سيدة من موت محقق

عرب وعالم

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
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متابعات - أمينة عبد العال

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كاليفورنيا

ممشي

المحيط الهادى

جرف صخري

تمكنت عناصر الشرطة من إنقاذ سيدة أمريكية من الموت المحقق بعد سقوطها أسفل جرف صخري في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنياـ بسبب صراخها المرتفع الذي سمعه البعض وقاموا بإبلاغ الشرطة التي أنقذتها.

وقالت شبكة "cnn" الأمريكية إن السيدة وهي في منتصف الثلاثينات كانت تسير علي الممشى المخصص للأفراد سقطت من ارتفاع 60 مترا، لتقع أسفل الجرف المطل علي مياه المحيط الهادي وممتلئة بالجراح، وظلت تصرخ  حتى سمعها المارة، وأبلغوا  الشرطة،دون أن يعرف السبب بحسب تصريحات الشرطة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة عملية الإنقاذ التي تمت.


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