"مسمهاش طنط" خناقة نارية بين متحدث"الصحة"ولميس جابر

30 ديسمبر 2019 - 09:58 ص





استنكر المتحدث باسم وزارة الصحة، تصريحات الدكتورة لميس جابر الكاتبة والمؤرخة التي انتقدت فيها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ووصفها بـ"طنط".



وقال خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، النقد مقبول، ولكن "متقولش طنط اسمها الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان".



وأضاف، الدكتورة لميس اتهمت الوزارة بعدة توفير مصل الأنفلونزا ونسيت إن مصر هى الدولة الأولى في الشرق المتوسط التي بها أمصال الأنفلونزا.



وتابع متحدث صحة، أن مصل الأنفلونزا لا يمنع الإصابة ولكن يقلل مرات الإصابة.

