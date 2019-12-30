طالبة ثانوية تلقي نفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

ألقت طالبة بالثانوية العامة نفسها من أعلى كوبري النيل بمحافظة المنيا، وتمكن الأهالي من انتشال جثتها على الفور.

وتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة لفتاة أمام كوبري النيل بالمنيا، وأن الأهالي تمكنوا من استخراجها.

وتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة لفتاة أمام كوبري النيل بالمنيا، وأن الأهالي تمكنوا من استخراجها.