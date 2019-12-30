طالبة ثانوية تلقي نفسها من أعلى كوبري النيل بالمنيا

ألقت طالبة بالثانوية العامة نفسها من أعلى كوبري النيل بمحافظة المنيا، وتمكن الأهالي من انتشال جثتها على الفور.
وتلقي اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة بعثور أهالي مدينة المنيا على جثة لفتاة أمام كوبري النيل بالمنيا، وأن الأهالي تمكنوا من استخراجها.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنيا لفحص البلاغ، حيث تبين انتحار فتاة تدعي أ.ب، 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي، وأنها أنهت حياتها منتحرة بإلقاء نفسها من أعلى كوبري النيل وجار معرفة دوافع الانتحار وتحرر محضر بالواقعة.