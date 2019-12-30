لأول مرة..أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل في "ولاد إمبابة"

فاجأ المطرب الشعبي،أحمد شيبه،جمهوره، بإعلانه عن خوضه تجربة التمثيل لأول مرة، من خلال مسلسل "ولاد إمبابة".

ويشارك أحمد شيبه، المسلسل مع الفنانة شمس ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين .

وطرح شيبة، مؤخرا دويتو جديدا مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس