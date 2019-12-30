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"التموين":احتياطي السكر يكفي لـ 6 أشهر والأرز 3

الحياة السياسية

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وزير التموين
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الأرز

وزير التموين

القمح

السكر

السلع الاساسية

تلقى الدكتور،علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً عن توافر السلع الأساسية وأرصدتها الاستراتيجية، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 6 شهور، الزيت 4 شهور، القمح 5 شهور، الأرز 3 شهور، فضلاً عن اللحوم والدواجن المجمدة 3 شهور.

كما انتهت شركتي الجملة (العامة، المصرية) والتابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية من صرف السلع التموينية عن شهر ديسمبر 2019 بنسبة 100??، وجارى الآن تسليم منافذ التموين (بقالي التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) السلع التموينية عن شهر يناير 2020.

وشدد المصيلحي على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها في كافة منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي وبقالي التموين، فضلا على السيارات المتنقلة التابعة للوزارة.

كما اكد المصيلحي أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية  استعداداً لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقد أصدر المصيلحي تعليمات مشددة لمديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق.

ويأتي ذلك في ظل استمرار سياسة وزارة التموين بتخفيف أعباء المواطنين ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.


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